Две пары из Подмосковья сыграли свадьбу на выставке «Россия» | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 15:44 Две пары из Подмосковья сыграли свадьбу на выставке «Россия» фото предоставлено участниками события

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Первый всероссийский свадебный фестиваль начался на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В первый день свадьбу сыграли свыше 150 пар со всей страны, в том числе из Подмосковья.

В ЗАГС Московской области рассказали, что сыграть свадьбу на выставке «Россия» вызвались две подмосковные пары. Это Иван и Дарья Емельяновы из Королева, Батырхан и Анна Иманбаевы из Мытищ. Молодожены стали участниками масштабного шествия по территории ВДНХ, где женихов и невест сопровождали артисты и музыканты. Затем новобрачные поучаствовали в тематической викторине о семейных традициях и получили награды.

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Передача огня всероссийского семейного очага «Сердце России» завершила мероприятие.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что этим летом Подмосковье откроет 105 загородных лагерей, где смогут отдохнуть 100 тысяч детей. Вместе с тем будут работать 960 пришкольных дневных лагерей, которые примут летом еще 80 тысяч ребят.

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