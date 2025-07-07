Две пары из Богородского округа поженятся на фестивале в Москве

Ярослав Погудин и Ирина Боронина познакомились на работе. Вместе их объединило металлургическое производство. Сердце Ярослава окончательно было пленено своей избранницей после того, как он увидел Ирину на сцене в составе танцевального коллектива.

Еще одной парой, которая обменяется кольцами на фестивале, станут Максим Бабенышев и Виктория Животченко. В Ногинске ребят очень хорошо знают. Максим работал корреспондентом в филиале «360 Богородский», а затем перешел в телекомпанию «Мир». А его невеста Виктория сейчас работает на студии «360 Богородский» и очень часто появляется на экране. Их объединяет не только профессия, но и любовь к выставкам, кино и концертам. Теперь их свяжут вместе еще и узы брака.

Фестивальная программа «Россия. Соединяя сердца» включает не только торжественные церемонии, но и познавательные экскурсии, мастер-классы, выставки и лекции. Для участников это уникальная возможность не только официально оформить отношения, но и получить незабываемые впечатления от праздника, объединяющего влюбленных со всей России.