Две опоры освещения установили на Юбилейной улице в Ногинске

На улице Юбилейной рядом с домом № 8 в Ногинске установили две опоры освещения. Вблизи располагается детская площадка, и жители просили сделать в этом месте дополнительное освещение.

Управление благоустройства администрации Богородского округа проводит работы по освещению дворов. В Ногинске у дома № 8 по улице Юбилейной установили две опоры освещения. Жители давно просили об этом, поскольку рядом расположена детская площадка. Ее посещают и родители с детьми из соседних многоквартирных домов.

На улице Юбилейной установили две двухрожковые опоры освещения. Поток света теперь будет направлен на детскую игровую площадку и на прилегающую территорию.

«Мы стараемся максимально оперативно отработать адреса для обеспечения безопасности наших жителей», — рассказал заместитель главы Богородского округа Илья Просняков.

За этот месяц освещение установили на шести участках в Ногинске. Ранее сотрудники управления обошли микрорайон Истомкино и выявили малоосвещенные дворы для того, чтобы внести их в план работ.