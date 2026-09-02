Две обновленные школы открыли в Лобне 1 сентября

В День знаний ученики пришли в две полностью отремонтированные, современные, чистые и очень красивые школы. В зданиях заменили окна, двери, инженерные коммуникации, полностью обновили фасад и кровлю, установили новую мебель.

Еще несколько месяцев назад вторая и третья школы были большими стройплощадками. В зданиях оставили только стены — все остальное меняли на новое. За соблюдением графика строго следили в городской администрации. Глава Лобни Анна Кротова регулярно приезжала на объекты, чтобы убедиться в том, что все работы выполняют качественно и в срок. Уже в августе в процесс включились педагоги и родители, чтобы вместе с сотрудниками администрации и строителями подготовить все к началу учебного года.

У каждой их двух обновленных школ — свои отличительные особенности, которые нашли отражение в оформлении и дизайне. В школе № 2 настенные панно, выполненные творческой командой Алексея Шилова по художественно-краеведческому проекту «Моя школа — моя история», объединяет тема транспорта. Инженерно-технический профиль предполагает такую специализацию. А во дворе установили настоящий автобус, чтобы будущие инженеры могли ближе познакомиться с техникой.