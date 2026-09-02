Две обновленные школы открыли в Лобне 1 сентября
В День знаний ученики пришли в две полностью отремонтированные, современные, чистые и очень красивые школы. В зданиях заменили окна, двери, инженерные коммуникации, полностью обновили фасад и кровлю, установили новую мебель.
Еще несколько месяцев назад вторая и третья школы были большими стройплощадками. В зданиях оставили только стены — все остальное меняли на новое. За соблюдением графика строго следили в городской администрации. Глава Лобни Анна Кротова регулярно приезжала на объекты, чтобы убедиться в том, что все работы выполняют качественно и в срок. Уже в августе в процесс включились педагоги и родители, чтобы вместе с сотрудниками администрации и строителями подготовить все к началу учебного года.
У каждой их двух обновленных школ — свои отличительные особенности, которые нашли отражение в оформлении и дизайне. В школе № 2 настенные панно, выполненные творческой командой Алексея Шилова по художественно-краеведческому проекту «Моя школа — моя история», объединяет тема транспорта. Инженерно-технический профиль предполагает такую специализацию. А во дворе установили настоящий автобус, чтобы будущие инженеры могли ближе познакомиться с техникой.
В школе № 3, которая носит имя Героя Советского Союза Василия Борисова, настенные росписи посвящены знаменитому летчику. Правнук легендарного авиатора и начальника аэропорта Шереметьево, который учится в кадетском классе и мечтает о небе, уверен, что прадед гордился бы такой школой.
В этом году образовательные учреждения Лобни принимают более 13 тысяч учеников, среди которых 1148 первоклассников. Еще вчера они ходили в детский сад, а сегодня впервые сели за парты, чтобы вместе с товарищами и учителями пройти большой и сложный путь длиной в 11 лет.
Новые школы — это, прежде всего, новые возможности. Инженерно-технический лицей «Авиатика», практически заново построенные вторая и третья школы, полностью обновленная седьмая и отремонтированный лицей — в Лобне стараются сделать учебный процесс максимально комфортным. Учителя получают новые инструменты для творчества, а ребята — мотивацию учиться с интересом. Чтобы в будущем стать не только хорошими специалистами, но ответственными, честными и добрыми людьми.