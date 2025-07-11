Две обновленные детские площадки открыли в Подольске

В Климовске на улицах Симферопольская и Западная обновили две детские площадки. На торжественном открытии для детей по традиции организовали праздник.

Ребят поздравил председатель горсовета Алексей Никулин и муниципальный депутат Олег Паскарь. Детям как главным виновникам торжества дали право развязать красные ленточки.

Новая площадка тематики «Арифметика» на Симферопольской и на Западной улицах занимает площадь 200 квадратных метров. Возле дома 13 на Симферопольской улице на площади 150 квадратных метров установили комплекс «Дендрология».

Везде сделали безопасное резиновое покрытие, установили лавочки, урны, сделали ограждение. Здесь разместили качели, качалки-балансиры, комплексы для занятий гимнастикой.

Всего по плану на этот год запланировано порядка 20 локаций. В список включили и большие детские пространства на улицах Ихтиманской и Парковой.