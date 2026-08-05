Две обновленные детские площадки открыли в Подольске

В Юбилейном микрорайоне Подольска появились две современные детские площадки после модернизации. Это уже шестой и седьмой объекты из 14, которые планируется обновить в городе в 2026 году.

Новые игровые пространства расположены у домов № 16 и 16а на улице Юбилейной и у дома № 8 на улице Ленинградской.

Площадь первой площадки составляет 150 квадратных метров. Здесь установили современные игровые комплексы, балансиры, пружинные качалки, обустроили безопасное покрытие и предусмотрели удобную организацию пространства с использованием натуральных материалов.

Вторая площадка площадью 100 квадратных метров стала компактной, но функциональной зоной для детского отдыха. При ее создании особое внимание уделили безопасности: предусмотрели места для активных игр и удобные маршруты передвижения для малышей.

Обе территории спроектировали с учетом пожеланий жителей. Открытие площадок прошло в праздничной атмосфере: для детей подготовили анимационную программу, музыку и игры. Новые пространства сразу стали местом встреч и активного отдыха для семей.

Впереди в Подольске планируется открытие еще семи модернизированных детских площадок. Главная задача программы — создать в каждом микрорайоне города современные, безопасные и востребованные пространства для детей.