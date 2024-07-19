Две новые автоцистерны приобрели для тушения лесных пожаров в Подмосковье

Комитет лесного хозяйства Московской области продолжает модернизировать парк техники для тушения природных пожаров. Недавно приобрели еще две новые автоцистерны на базе шасси МАЗ.

Автоцистерны повышенной проходимости позволяют оперативно тушить лесные пожары в труднодоступных местах. Машина может взять на борт сотрудников со снаряжением. Запас воды в цистерне составляет 10 тысяч литров.

«В 2024 году на вооружение лесопожарных формирований Комлесхоза поступит еще 10 единиц специализированной техники — это пожарные автоцистерны, седельные тягачи с полуприцепами для транспортировки гусеничной и специальной техники и бульдозеры», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

Технику закупают в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Жаркое лето принесло в Подмосковье возросшие риски лесных пожаров, при этом чаще всего причиной возгораний становится человеческий фактор. Губернатор Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в регионе.

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