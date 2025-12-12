Две новые выставки открыли в Химках

Две экспозиции открылись в выставочном комплексе «Артишок». Они совершенно разные, но объединены общей атмосферой волшебства.

Выставка «Русская сказка на театральной сцене» переносит гостей в мир театра и классических русских опер. На открытии эксперты сначала рассказали про значимость сказки в современном мире, а позже продемонстрировали различные эскизы костюмов и декораций к известным операм XIX–XX веков.

Во второй экспозиции «Зеркала Валери» представлено более 30 авторских зеркал художницы Валерии Бесединой. В каждом из экспонатов заложен свой особый символизм, а некоторые надо разгадывать, как ребус.

Экспозиции «Русская сказка на театральной сцене» и «Зеркала‌ Валери‌» продлятся до 2 февраля. Выставочный комплекс «Артишок» работает ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника.