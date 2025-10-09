Две новые спецмашины пополнили автопарк коммунальной техники в Зарайске

Предприятие «ЕСКХ» получило каналопромывочную машину и экскаватор-погрузчик. Направленное на улучшение работы коммунальных служб в городе приобретение стало возможным благодаря поддержке Министерства ЖКХ Подмосковья.

Каналопромывочная машина поможет решать проблемы с засорами и предотвращать аварии в системах водоотведения, что значительно повысит уровень безопасности и надежности водоснабжения в Зарайске.

Экскаватор-погрузчик предназначен для быстрого устранения неисправностей и поддержания работоспособности коммунальных сетей. Он позволит оперативно реагировать на возникающие проблемы, что особенно важно в условиях меняющегося климата и увеличения нагрузки на инфраструктуру

Начальник механизированно-транспортного участка коммунального хозяйства Александр Дедков рассказал, что технику не обновляли почти 20 лет, за исключением купленного год назад экскаватора. Он отметил, что новые спецмашины значительно облегчат работу сотрудников предприятия и повысят качество и надежность коммунальных услуг.