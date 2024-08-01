Две новые программы поддержки бизнеса запустили в Подмосковье с 1 августа

Воробьев: еще 2 меры поддержки предпринимателей запустили в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

Еще две программы поддержки бизнеса запустили в Подмосковье 1 августа. Получить помощь смогут социальные предприятия и молодые бизнесмены. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Социальные предприятия из Подмосковья смогут получить субсидии в размере до двух миллионов рублей. Их можно направить на аренду, ремонт, коммунальные платежи и оборудование, компенсировав до 85% затрат.

Молодые предприниматели до 25 лет также смогут претендовать на поддержку и получить гранты от 100 до 150 тысяч рублей. Их можно также вложить в аренду, ремонт и закупку техники.

Задача предпринимателей — развивать свое дело, а наша — всячески им в этом помогать.

Андрей Воробьев

Узнать подробнее о субсидиях и грантах можно на инвестиционном портале региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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