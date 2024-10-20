Две новые остановки появятся в Можайске

На улице Полосухина и около школы № 3 в Можайске скоро появятся остановочные пункты. Работы по обустройству площадок уже начались.

Специалисты «Мосавтодора» уже занимаются созданием посадочных площадок и заездных карманов для общественного транспорта. После начнутся работы по установке самих остановочных павильонов.

Когда работы завершат, остановки будет обслуживать муниципальный маршрут № 5 «Можайск-Ченцово». Появление новых пунктов позволит повысить транспортную доступность для жителей Можайска.

Работы закончат совсем скоро.

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