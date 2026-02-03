Две новые остановки общественного транспорта откроют в Химках 7 февраля

Изменения в маршрутной сети наземного транспорта Химок начнут действовать с 7 февраля. Также будет скорректирована схема движения автобусного маршрута № 1346 в районе Левобережного.

Основные нововведения касаются создания двух новых остановочных пунктов и уточнения движения одного из маршрутов. На пригородных направлениях появятся остановки: «Улица 9-го Мая, 4А» и «Школа» на Коммунальном проезде.

Первая будет обслуживать маршруты № 1154, № 1342к, № 1480 и № 1532. Вторая — маршруты № 1342к и № 1480. Оба пункта будут работать в режиме «по требованию»: автобусы остановятся там, если пассажиры заранее сообщат о необходимости водителю.

Также для маршрута № 1346 в районе Левобережного посадка пассажиров будет осуществляться на обеих остановках «Совхозная улица, 14».

«Эти изменения — это еще один шаг к повышению транспортной доступности в Химках. Две новые остановки и корректировка маршрута № 1346 сделают поездки горожан удобнее», — отметила депутат Татьяна Кавторева.

Актуальную информацию о расписании и маршрутах можно уточнять на официальных ресурсах транспортного оператора и городских информационных сервисах.