Две новые котельные построили в Ленинском округе

Фото: Пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Котельная, которая будет обслуживать дома строящегося жилого комплекса «1-й Донской», уже введена в эксплуатацию. Вторая, в ЖК «Первый Южный», находится в высокой степени готовности.

Котельная мощностью 40,7 МВт на территории ЖК «1-й Донской» представляет собой одноэтажное здание площадью более 430 квадратных метров. Комплекс включает девять многоквартирных домов, в которых расположено свыше 6,5 тысячи квартир. Также в ЖК планируется построить два детских сада и школу на 1350 мест.

Строительство первого этапа автоматизированной водогрейной котельной общей мощностью 93 МВт в жилом комплексе «Первый Южный» завершено на 98%. Стройплощадку проверили эксперты Главгосстройнадзора Подмосковья. Территория благоустроена, оборудованы места хранения топлива и установлены ограждения.

Котельная будет отапливать жилой комплекс площадью 1300 квадратных метров, включая школы, детские сады и другие социальные объекты, предусмотренные проектом

«В ходе второго этапа установим еще один котел мощностью 20 МВт. Это запланировано
на IV квартал 2026 года», — рассказал директор проектов застройщика ГК ФСК Сергей Пыров. На третьем этапе добавятся еще два котла по 20 МВт. Все работы планируется завершить до конца 2031 года.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте