Две новые котельные построили в Ленинском округе

Котельная, которая будет обслуживать дома строящегося жилого комплекса «1-й Донской», уже введена в эксплуатацию. Вторая, в ЖК «Первый Южный», находится в высокой степени готовности.

Котельная мощностью 40,7 МВт на территории ЖК «1-й Донской» представляет собой одноэтажное здание площадью более 430 квадратных метров. Комплекс включает девять многоквартирных домов, в которых расположено свыше 6,5 тысячи квартир. Также в ЖК планируется построить два детских сада и школу на 1350 мест.

Строительство первого этапа автоматизированной водогрейной котельной общей мощностью 93 МВт в жилом комплексе «Первый Южный» завершено на 98%. Стройплощадку проверили эксперты Главгосстройнадзора Подмосковья. Территория благоустроена, оборудованы места хранения топлива и установлены ограждения.

Котельная будет отапливать жилой комплекс площадью 1300 квадратных метров, включая школы, детские сады и другие социальные объекты, предусмотренные проектом

«В ходе второго этапа установим еще один котел мощностью 20 МВт. Это запланировано

на IV квартал 2026 года», — рассказал директор проектов застройщика ГК ФСК Сергей Пыров. На третьем этапе добавятся еще два котла по 20 МВт. Все работы планируется завершить до конца 2031 года.