Две новые художественные экспозиции открылись в Балашихе

В музее детской книжной иллюстрации «Картинка» в Балашихе состоялось торжественное открытие двух художественных выставок, которые будут доступны для посещения до 29 июня 2025 года. Посетители увидят работы Екатерины Кашниковой и Виктора Дувидова.

Выставка «Искры радости» познакомит посетителей с 40 живописными полотнами, созданными Екатериной Кашниковой за последние 15 лет. Художница, которая после автомобильной аварии в юности стала инвалидом первой группы, превратила живопись в источник силы и вдохновения. Ее работы излучают свет, радость и любовь к жизни, отражая уникальный взгляд автора на окружающий мир.

«Мои картины — это не история преодоления, а рассказ о красоте и счастье. Я хочу, чтобы особенно юные зрители видели в искусстве возможность находить вдохновение, несмотря на любые обстоятельства», — отметила Екатерина Кашникова.

Каждая работа художницы — это приглашение к диалогу о силе духа и творчества, которое способно преодолевать любые барьеры. Экспозиция вдохновляет посетителей ценить жизнь и находить радость в мелочах.

Вторая выставка посвящена творчеству Виктора Дувидова — выдающегося советского графика, народного художника России и лауреата Государственной премии Российской Федерации. Экспозиция включает 80 произведений, среди которых знаменитые иллюстрации к произведениям Корнея Чуковского и Самуила Маршака. Эти работы, переданные в 2016 году вдовой художника Лидией Павловной, составляют основу коллекции музея «Картинка».

«Мы гордимся возможностью сохранить и показать наследие Виктора Дувидова. Его иллюстрации — это не только искусство, но и важная часть культурной истории, которая продолжает вдохновлять новые поколения», — рассказала заведующая музеем Анастасия Воронцова.

Музей детской книжной иллюстрации «Картинка», созданный в 2017 году как отдел Краеведческого музея Балашихи, стремится популяризировать искусство книжной графики. Его экспозиции помогают формировать эстетический вкус у детей и взрослых, подчеркивая значение иллюстрации как части культурного наследия.

Посетить выставки, узнать больше о музее и записаться на экскурсии можно на официальном сайте. Возрастное ограничение 0+