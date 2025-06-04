Две новые губернаторские детские площадки установят в Дубне

Устаревшие детские площадки заменят на новые в двух дворах Дубны. Работы пройдут в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева .

Демонтаж старых конструкций уже завершили во дворе дома № 11а на улице Энтузиастов. Специалисты установили бордюрный камень, готовят асфальтовую площадку. Здесь появится игровой городок с качелями, каруселью и песочным двориком.

«Ранее здесь в рамках губернаторской программы устанавливались детские игровые элементы. У них закончился срок эксплуатации. И сейчас также в рамках программы губернатора Московской области мы производим замену детской площадки на новую, с современными элементами, чтобы детям было безопасно и они с интересом проводили свое свободное время во дворах и парках», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Дубна Дмитрий Носов.

По словам главы Дубны Максима Тихомирова, старые игровые элементы заменят и в Парке семейного отдыха. Работы также пройдут по губернаторской программе.

Кроме того, в 2025 году в округе обновят 16 детских площадок. Реконструкция пройдет в рамках мероприятия «Замена и модернизация детских игровых площадок» программы «Формирование современной комфортной городской среды».