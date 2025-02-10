Две новые экспозиции открылись в Центре культуры и искусств в Электроуглях

В выставочном зале Центра культуры и искусства в городе Электроугли одновременно проходят две экспозиции: «Восток — дело тонкое…» Светланы Кондратьевой и «Кисти, краски, глина» Анатолия Волебоба. Их посетили воспитанники детского сада № 88 и жители пансионата «Ногинский».

Восточные мотивы и пейзажи русской природы вызвали живой интерес у всех гостей. Посетители с увлечением рассматривали картины, обсуждали их и делились впечатлениями.

После экскурсии малыши подготовили сюрприз для пожилых людей. Дети читали стихи, дарили свои улыбки и тепло общения. Завершением встречи стало совместное исполнение песни, где аккомпанемент на пианино обеспечила одна из подопечных пансионата.

Такие мероприятия помогают сближать поколения. Дети учатся уважению к старшим, понимают значимость их жизненного опыта, а пожилые люди чувствуют себя нужными и получают заряд позитива от общения с молодым поколением. Встреча прошла в атмосфере искренней радости, доброты и взаимного уважения, оставив теплые воспоминания у всех участников.