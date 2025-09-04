Две новые детские площадки установили на улице Машинцева в Химках

Игровые зоны площадью 200 и 150 квадратных метров появились в Новых Химках. Они оснащены современным оборудованием и безопасным покрытием. Благоустройство дворовых территорий включает установку новых комплексов для детей разного возраста.

Объекты расположены возле жилых домов № 7 и № 9 и включают разнообразные игровые элементы. В состав комплексов вошли горки, качели-балансиры, качалки на пружине и двойные качели.

Особое внимание уделено безопасности: все зоны покрыты ударопоглощающим резиновым покрытием и огорожены металлическим забором. Для комфорта посетителей установлены скамейки, урны и информационные стойки.

«В Химках заботятся о жителях и делают все для удобной и комфортной жизни. Думаю, наши маленькие химчане будут рады новой площадке», — сказала муниципальный депутат Юлия Мамай.

В текущем году запланирован капитальный ремонт 18 детских площадок по всему городу. Каждый игровой городок тематически оформлен и адаптирован для разных возрастных групп, с разнообразным набором элементов и малых архитектурных форм.