Две новые детские площадки открыли в микрорайоне Климовск в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск построили две новые игровые зоны для детей на улице Советской и Рожкова. Еще 14 площадок реконструируют в округе до конца текущего года.

В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» в микрорайоне Климовск Подольска открыли две новые детские площадки. Игровые зоны расположили на улице Советской между домами № 11 и № 13 и на улице Рожкова у дома № 1.

Для малышей в честь открытия подготовили программу с аниматорами и подвижными играми.

«Об этом просили нас жители. При устройстве новых объектов предусмотрели все необходимое — современные игровые элементы, песочные дворики, гимнастические комплексы, безопасное покрытие, лавочки и ограждение», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Всего до конца 2024 года обновят еще 14 детских площадок в округе. Одну спортивную установят в деревне Северово.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фейк: ВС России по ошибке уничтожили свою же машину пехоты под Курском

Nikita Tsitsagi/news.ru

Моди мира. Зачем индийский премьер приехал в Киев

Pib /Press Information

По ком звонят санкции? Как дешевая российская рыба стала для европейцев «золотой»

Sina Schuldt/dpa

Курская битва: когда мы окончательно сосредоточились

Великая Отечественная война, Курская битва. Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки

Диана Буцко. Как проживавшая в России журналистка оказалась на стороне Украины

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте