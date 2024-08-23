Две новые детские площадки открыли в микрорайоне Климовск в Подольске

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск построили две новые игровые зоны для детей на улице Советской и Рожкова. Еще 14 площадок реконструируют в округе до конца текущего года.

В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» в микрорайоне Климовск Подольска открыли две новые детские площадки. Игровые зоны расположили на улице Советской между домами № 11 и № 13 и на улице Рожкова у дома № 1.

Для малышей в честь открытия подготовили программу с аниматорами и подвижными играми.

«Об этом просили нас жители. При устройстве новых объектов предусмотрели все необходимое — современные игровые элементы, песочные дворики, гимнастические комплексы, безопасное покрытие, лавочки и ограждение», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Всего до конца 2024 года обновят еще 14 детских площадок в округе. Одну спортивную установят в деревне Северово.

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