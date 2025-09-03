Еще две новые детские площадки открыли в Красногорске

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков совместно с родителями и детьми открыл игровые площадки, построенные по программе Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Большие, современные, наполненные разнообразными игровыми элементами, новые площадки обустроили во дворах на улице Вокзальной, 10А и улице Ленина, 31.

В этом году в городском округе Красногорск обустраивают 17 детских площадок, 15 из которых — по программе замены и модернизации. А в части обновления пространств благоустроили 18 дворов и более 20 «Народных троп».

«Маленький уголок детства, где есть все для игр и досуга, станет новым местом притяжения для юных красногорцев. И в этом отношении самое важное — это эмоции и радость ребенка, тот искренний восторг, ради которого работаем и созидаем», — сказал Дмитрий Владимирович.