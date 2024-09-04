Две новые автоцистерны поступили в лесопожарные формирования Подмосковья

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Две новые автоцистерны получили лесопожарные формирования Московской области. Эти машины используются для тушения пожаров небольшой площади.

«На таком автомобиле пожарный расчет быстро попадает к месту возгорания, а запас воды в 1 600 литров на борту позволяет автоцистерне автономно ликвидировать пожар», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

До конца года на вооружение лесопожарных формирований Комлесхоза поступит еще три единицы специализированной техники — седельные тягачи с полуприцепами для транспортировки гусеничной и специальной техники к месту пожара.

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