Две «народные тропы» в деревне Чемодурово обустроят в Воскресенске

Благоустройство «народных троп» по региональной программе «Пешком» близится к завершению. Две пешеходные зоны появятся в деревне на Центральной улице от дома № 1а к тротуару по Шоссейной улице, а также к дому № 2.

Программа по обустройству «народных троп» стартовала в муниципалитете в 2021 году и очень востребована у жителей. В этом году в Воскресенске в нее вошли 16 объектов. «Народные тропы» обустроят в микрорайонах Лопатинский, Москворецкий, Новлянский и Фетровой фабрики города Воскресенска, а также в поселке Фосфоритный.

Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ее целью является создание комфортных условия для передвижения жителей округа. Обустроенные дорожки делают удобнее маршруты до социально значимых объектов и автобусных остановок.