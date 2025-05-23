Две «народные тропы» оборудуют в Серебряных Прудах

В этом году в Серебряных Прудах появятся сразу два новых объекта. В микрорайоне Центральный будет оборудована пешеходная дорожка, которая соединит Школьный переулок с детским садом № 5.

Кроме того, в поселке Успенский запланировано асфальтирование тротуара по улице Запрудная. Этот тротуар станет связующим звеном между храмом и сквером Яблоневый сад.

В этом году в Московской области запланировано благоустройство и создание целого комплекса новых пешеходных маршрутов — так называемых «народных троп». Всего в регионе появится 111 таких маршрутов, которые были проложены самими жителями для более быстрого и удобного передвижения по местным районам.

Проект реализуется в рамках региональной программы «Пешком», основной целью которой является создание комфортных, безопасных и доступных дорожек в наиболее востребованных и оживленных точках муниципалитетов.

Особое внимание уделяется районам с высокой пешеходной активностью, таким как близлежащие к школам, поликлиникам, остановкам общественного транспорта и паркам территории.

По словам представителей Министерства содержания территорий Московской области, «народные тропы» не только облегчают передвижение пешеходов, но и способствуют развитию инфраструктуры и укрепляют связь между различными районами.