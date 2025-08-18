Две «народные тропы» оборудовали в Серебряных Прудах

В округе продолжается активная работа по созданию комфортной и удобной среды для жителей. Одним из важных направлений этой деятельности является обустройство пешеходных маршрутов, соединяющих ключевые объекты инфраструктуры.

Недавно завершились работы по ремонту и обновлению двух популярных пешеходных дорожек, которые называют «народными тропами». Первая обновленная тропа пролегает в поселке Успенский по улице Запрудная и соединяет храм и сквер «Яблоневый сад». Вторая «народная тропа» расположена в микрорайоне Центральный и соединяет Школьный переулок с детским садом № 5.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы наш округ становился еще более привлекательным и удобным для жизни», — сообщил глава округа Олег Павлихин.

Обустройство «народных троп» является частью масштабной областной программы «Пешком», реализуемой в Подмосковье. В 2025 году в рамках этой программы уже обновлено 111 пешеходных маршрутов, соединяющих важные социальные объекты и места проживания жителей. В общей сложности запланировано обустроить 557 пешеходных коммуникаций в 52 муниципалитетах.