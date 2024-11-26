Двух жительниц Чехова наградили знаком «Материнская слава»

Алена Киселева воспитывает вместе с супругом шестерых детей, а Лилия — пятерых. Эти женщины — не только заботливые мамы, но и активные участницы общественной жизни. Их вклад в воспитание подрастающего поколения отметили на высоком уровне.

«Поздравляю наших женщин с этой заслуженной наградой! Пусть в их семьях всегда царит счастье, любовь и звучит детский смех», — отметил глава округа Михаил Собакин. Он подчеркнул, что такие награды помогают показать значимость материнства и роль многодетных семей в жизни страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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