Двум жительницам Дмитрова вручили знаки «Материнская слава»

В преддверии Дня матери вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева наградила многодетных мам из Московской области. Среди них две мамы из Дмитровского округа — Любовь Губайдуллова и Любовь Скидаленко.

Любовь Губайдуллова воспитывает шестерых детей и активно участвует в жизни города. Ее дети участвуют в концертах и выставках. Семья Скидаленко воспитывает пятерых детей, и они тоже активно помогают в жизни округа. Дмитрий Скидаленко — настоятель храма, а Любовь Леонидовна — регент церковного хора.

«Поздравляю Любовь Александровну и Любовь Леонидовну с наградой. Быть многодетной мамой — это нелегкий труд», — сказал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Многодетным семьям в Подмосковье предоставляются 24 вида поддержки, с которыми можно ознакомиться на портале Госуслуги.

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