Подмосковные саночницы выиграли 2 медали на всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсменки Виктория Демченко и Олеся Михайленко выиграли две медали на всероссийских соревнованиях по санному спорту «Кубок Кубков». Они завоевали золото и серебро.

Как сообщили в региональном Минспорте, Виктория Демченко и Олеся Михайленко представляли областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР Альберта Демченко в Дмитрове. Они стали победительницами в женских стартах на двухместных санях. Второе и третье места достались соперницам из Москвы.

В заездах на одноместных санях Виктория Демченко выиграла серебро. Первое место досталось представительнице Пермского края, а третье — саночнице из Красноярского края.

Соревнования прошли с 21 по 26 января в Сочи в рамках госпрограммы «Спорт России». Всего разыграли девять комплектов наград