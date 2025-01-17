Две купели для крещенских омовений оборудовали в Балашихе

В Балашихе подготовлены две купели для проведения безопасных и комфортных крещенских купаний, которые состоятся в ночь с 18 на 19 января. Одно место для омовения расположено в селе Новый Милет, а другое — на территории, прилегающей к водно-спасательной станции на правом берегу реки Пехорки.

В прошлом году в городе было оборудовано четыре купели, однако теплые погодные условия в Московской области не позволили сформироваться прочному ледовому покрытию на водоемах. В связи с этим было принято решение организовать только два места для празднования Крещения.

Для обеспечения безопасности участников на местах проведения купаний будет усилено дежурство спасателей и сотрудников МВД. Кроме того, планируется привлечь народную дружину, представителей общественных организаций и скорую медицинскую помощь.

«Работают печки, поддерживающие комфортную температуру, включено освещение. После омовения можно будет зайти в палатки, где будут предусмотрены отдельные зоны для мужчин и женщин, обогреться, вытереться и переодеться», — сообщил начальник отдела ЧС Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям округа Сергей Левченко.

Перед началом купаний протоирей Михаил, настоятель церкви Екатерины Великомученицы, проведет обряд освящения воды. Купель на водно-спасательной станции будет работать с 22:00 18 января до 18:00 19 января. Купель в селе Новый Милет у храма Святителя Николая Чудотворца будет открыта до 02:00 19 января и с 9:00 до 16:00 19 января, а освящение воды пройдет 18 января в 11:30.