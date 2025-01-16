Две купели для крещенских купаний откроют во Фрязине

В администрации городского округа Фрязино прошло первое в 2025 году оперативное совещание. На нем обсудили диспетчеризацию котельных, помощь участникам СВО и организацию купелей в крещенские купания.

Традиционно в округе откроют две купели: на озере Большое и у храма Рождества Христова на Московской улице. Везде будут организованы пункты обогрева и выдача горячего чая с пирогами.

Первое совещание в 2025 году провел глава городского округа Дмитрий Воробьев.

«Как говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев на недавнем совещании, в области происходят важные изменения, и наша задача — оперативно на них реагировать» — отметил глава Наукограда.

Губернатор Подмосковья обратил особое внимание на реабилитацию участников СВО, усиление социальной поддержки нуждающимся и изменения в миграционном законодательстве.

Помимо этого, на совещании обсудили цифровизацию отрасли ЖКХ в рамках стратегического планирования для повышения эффективности — это обеспечит прозрачность для собственников многоквартирных домов. Ранее в Наукограде провели диспетчеризацию котельных. Теперь параметры теплового режима и давления контролируют удаленно.

Участники совещания подвели итоги праздничных выходных в городе, исходя из обращений в Центр управления регионами. Глава округа рассказал, что оперативные службы сработали слаженно. Каникулы прошли спокойно.

«Впереди у нас много работы. Все поставленные задачи будем решать совместно, чтобы сделать наш город еще лучше и комфортнее для каждого жителя» — глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев