Две купели для крещенских купаний откроют во Фрязине
В администрации городского округа Фрязино прошло первое в 2025 году оперативное совещание. На нем обсудили диспетчеризацию котельных, помощь участникам СВО и организацию купелей в крещенские купания.
Традиционно в округе откроют две купели: на озере Большое и у храма Рождества Христова на Московской улице. Везде будут организованы пункты обогрева и выдача горячего чая с пирогами.
Первое совещание в 2025 году провел глава городского округа Дмитрий Воробьев.
«Как говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев на недавнем совещании, в области происходят важные изменения, и наша задача — оперативно на них реагировать» — отметил глава Наукограда.
Губернатор Подмосковья обратил особое внимание на реабилитацию участников СВО, усиление социальной поддержки нуждающимся и изменения в миграционном законодательстве.
Помимо этого, на совещании обсудили цифровизацию отрасли ЖКХ в рамках стратегического планирования для повышения эффективности — это обеспечит прозрачность для собственников многоквартирных домов. Ранее в Наукограде провели диспетчеризацию котельных. Теперь параметры теплового режима и давления контролируют удаленно.
Участники совещания подвели итоги праздничных выходных в городе, исходя из обращений в Центр управления регионами. Глава округа рассказал, что оперативные службы сработали слаженно. Каникулы прошли спокойно.
«Впереди у нас много работы. Все поставленные задачи будем решать совместно, чтобы сделать наш город еще лучше и комфортнее для каждого жителя» — глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев