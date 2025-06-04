Две котельные в Реутове модернизируют в 2025 году

Летом в Реутове пройдет масштабная реконструкция теплосетевого хозяйства. В рамках работ обновляется оборудование на двух котельных — № 1 и № 5, что позволит улучшить качество теплоснабжения для жителей города.

Кроме того, в муниципалитете выполняется ремонт и замена более двух километров тепломагистралей.

Котельная № 1 на Новогиреевской улице, обслуживающая около 20 тысяч человек, и котельная № 5 на Юбилейном проспекте, снабжающая теплом примерно 23 тысячи реутовчан, получат новое современное и энергоэффективное оборудование. Мощность этих объектов увеличится, что повысит надежность и качество услуг.

Хотя полная модернизация завершится к 2026 году, основные работы планируется выполнить до начала следующего отопительного сезона. В 2025 году запланированы отделочные работы в зданиях котельных и благоустройство прилегающих территорий.

В рамках реконструкции тепловых сетей будут заменены трубы на более крупные, а общая протяженность обновляемых участков превысит два километра.

По словам заместителя главы Реутова Владимира Климова, эти мероприятия направлены на обеспечение стабильного теплоснабжения и создание комфортной и безопасной среды для всех жителей города.