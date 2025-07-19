Две котельные капитально отремонтируют в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске продолжают готовиться к предстоящему осенне-зимнему сезону. Работы по модернизации оборудования проведут в котельных № 2 и № 7.
В котельной № 7 в Южном микрорайоне Наро-Фоминска, которую возвели в 1965 году, заменят старые котлы и обновят оборудование. Она снабжает теплом порядка 40 многоквартирных домов, несколько важных социальных объектов и промышленных предприятий города. Сейчас подрядчики выполняют монолитные работы на фундаментах под установку двух новых котлов по 7,5 мегаватт каждый.
«Котлы уже закупили. В первых числах планируем установить и заняться обвязкой. Ориентировочная сдача — к 1 сентября 2025 года», — рассказал заместитель генерального директора субподрядной организации Валерий Низовцев.
Также капитальный ремонт выполняют на котельной № 2, которая обеспечивает ресурсом 24 дома по улице Карла Маркса. Здесь обновят и само здание. Специалисты уже построили блочно-модульную конструкцию и сейчас устанавливают оборудование.
Отметим, что работы по капитальному ремонту лично контролирует глава Наро-Фоминска Роман Шамнэ. Котельные модернизируют по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».
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