Две котельные капитально отремонтируют в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске продолжают готовиться к предстоящему осенне-зимнему сезону. Работы по модернизации оборудования проведут в котельных № 2 и № 7.

В котельной № 7 в Южном микрорайоне Наро-Фоминска, которую возвели в 1965 году, заменят старые котлы и обновят оборудование. Она снабжает теплом порядка 40 многоквартирных домов, несколько важных социальных объектов и промышленных предприятий города. Сейчас подрядчики выполняют монолитные работы на фундаментах под установку двух новых котлов по 7,5 мегаватт каждый.

«Котлы уже закупили. В первых числах планируем установить и заняться обвязкой. Ориентировочная сдача — к 1 сентября 2025 года», — рассказал заместитель генерального директора субподрядной организации Валерий Низовцев.