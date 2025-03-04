Две компании из Подольска представили продукцию на международной выставке

Производители оборудования для профилирования и пластиковых ограждений из Подольска поучаствовали в выставке строительных материалов UzBuild 2025 в Ташкенте. Они презентовали свою продукцию и провели переговоры с партнерами.

Поддержку участия восьми компаний из Подмосковья оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Он помог с арендой выставочных площадей, оплатой регистрационных взносов, застройкой коллективного регионального стенда и сопровождением переговоров.

Из Подольска на выставку отправились предприятия «Профмашэкспорт» и «Колорит». На международной площадке компании представили свои товары и пообщались с потенциальными клиентами.

Отметим, что каждый год на UzBuild в Узбекистан приезжают более 450 участников из более чем 15 стран мира. Здесь представлен весь спектр достижений и опыта производителей строительных материалов, технологий и оборудования.