Две компании из Подольска представили продукцию на международной выставке

Производители оборудования для профилирования и пластиковых ограждений из Подольска поучаствовали в выставке строительных материалов UzBuild 2025 в Ташкенте. Они презентовали свою продукцию и провели переговоры с партнерами.
Поддержку участия восьми компаний из Подмосковья оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Он помог с арендой выставочных площадей, оплатой регистрационных взносов, застройкой коллективного регионального стенда и сопровождением переговоров.
Из Подольска на выставку отправились предприятия «Профмашэкспорт» и «Колорит». На международной площадке компании представили свои товары и пообщались с потенциальными клиентами.
Отметим, что каждый год на UzBuild в Узбекистан приезжают более 450 участников из более чем 15 стран мира. Здесь представлен весь спектр достижений и опыта производителей строительных материалов, технологий и оборудования.
Стала известна дата запуска «Союза МС-27» к МКС
Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» начался в Подмосковье
В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS
Трюдо счел глупым введение Трампом тарифов против Канады
Медаль в честь 80-летия Победы вручат 119 жителям Лыткарина
«Одно фантастичнее другого». Песков высказался об отмене санкций против России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте