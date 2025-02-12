Две компании из Подмосковья стали призерами конкурса по трудоустройству молодежи

Министерство труда и социальной защиты России в 2024 году провело конкурс на лучшие практики трудоустройства молодежи. Призовые места заняли две компании из Подмосковья.
Региональные организации одержали победу в номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет». Второе место на всероссийском конкурсе досталось ООО «Ашан». Компания в прошлом году приняла 1800 подростков на подработку в свои офисы и магазины. На третьей строчке оказался Комплексный досуговый центр «Навигатор» из Щелкова, который весной и летом 2024 года трудоустроил более 650 молодых работников.
На участие в конкурсе подали в общей сложности 780 заявок из 77 регионов.
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