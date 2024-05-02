Две компании из Богородского округа реализуют совместный проект | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 10:54 Две компании из Богородского округа реализуют совместный проект Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Два крупных металлургических производства стали партнерами благодаря содействию приемной бизнес-омбудсмена. Они объединят ресурсы для реализации совместных проектов.

Как рассказали в учреждении, сеть общественных приемных охватывает 46 округов региона. Их руководители проводят консультации для предпринимателей. Благодаря этому две металлургические компании смогли наладить сотрудничество.

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За помощью к руководителю приемной в Богородском Магомету Сакалову обратился глава предприятия по переработке металлоизделий. В результате предприятие установило партнерские отношения с другой компанией для объединения мощностей и компенсации недостающих ресурсов.

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