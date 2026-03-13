Две команды КВН из Подольска объединились и прошли отбор на фестиваль «Планета КВН имени Маслякова»

Две команды КВН из города Подольска — «Девочки ТОП» и «Это все мое родное» — приняли участие в масштабном фестивале «Планета КВН имени Маслякова», который прошел в Москве. Среди 600 участников 147 команд прошли отбор, и обе подольские команды оказались в их числе.

Теперь «Девочки ТОП» и «Это все мое родное» получат возможность выступать в Первой подмосковной лиге и Лиге колледжей Москвы и Подмосковья. По решению московских редакторов команды объединили в одну под названием «Это все мое родное».

В коллективе — студенты из Подольска, которые работают специалистами по работе с молодежью в МЦ «Территория будущего». Руководит командой Ольга Рейзвих. Она отметила: «Ребята — большие молодцы».

Выступление на московском фестивале стало для ребят вторым в жизни. Впервые они попробовали свои силы в ноябре 2025 года на пробном фестивале КВН в Подольске, где команда «Девочки ТОП» заняла первое место.

Сейчас участники готовятся к новому фестивалю КВН, который состоится 29 марта в ДК имени Карла Маркса.