Две команды из Подмосковья выступят в финале Кубка Патриарха по хоккею с мячом

Финальный этап XV турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси среди девочек и мальчиков 2013–2014 годов рождения пройдет 18 и 19 февраля. Подмосковье на соревнованиях представят спортсмены из Красногорска и Королева.
Королевские юные хоккеисты в прошлом году впервые стали обладателями переходящего Кубка.
Финал турнира посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях примут участие более 500 юных спортсменов.
Все игры проведут на катке на Красной площади. Торжественная церемония открытия начнется в 13.00 17 февраля со старинной русской забавы — хоккея в валенках.
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