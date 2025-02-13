Две команды из Подмосковья выступят в финале Кубка Патриарха по хоккею с мячом

Финальный этап XV турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси среди девочек и мальчиков 2013–2014 годов рождения пройдет 18 и 19 февраля. Подмосковье на соревнованиях представят спортсмены из Красногорска и Королева.