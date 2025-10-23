Две команды из Подмосковья примут участие в четвертом этапе «Битвы роботов»

Четвертый отборочный этап международного чемпионата «Битва роботов» пройдет в Екатеринбурге 1 ноября. В нем примут участие 24 команды, из которых две — из Подмосковья.

Чемпионат направлен на развитие и поддержку современных цифровых технологий. Три отборочных этапа уже завершились в Пермском крае, Московской и Ленинградской областях. В них участвовали 84 команды, из которых 24 прошли в финал. Прямую трансляцию события посмотрели более 14 миллионов человек.

В четвертом отборочном этапе будут участвовать представители России, Белоруссии, Индии и Китая. Мероприятие состоится 1 ноября в Екатеринбурге.

Посмотреть трансляцию можно будет по ссылке.