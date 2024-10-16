Четыре команды из Дубны впервые приняли участие в матчах хоккейной лиги

Четыре из шести команд, которые участвуют в первом чемпионате «Кубок Единой хоккейной лиги» дивизиона «Кимры», представляют наукоград Дубна. Еще две — спортсмены из Кимр и Талдома. Все они вышли на лед в первых матчах первого круга.

Команды дивизиона состоят из любителей в возрасте от 20 до 65 лет. На первом этапе соревнований все участники сыграют два круга. Лучшие выйдут в плей-офф чемпионата, а финал состоится в апреле. Борьба на льду обещает быть бескомпромиссной.

В первом матче две дубненские команды «Радуга» и «Геолога» сыграли друг против друга. Обе серьезно претендуют на победу в Кубке.