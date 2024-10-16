Четыре команды из Дубны впервые приняли участие в матчах хоккейной лиги

Четыре из шести команд, которые участвуют в первом чемпионате «Кубок Единой хоккейной лиги» дивизиона «Кимры», представляют наукоград Дубна. Еще две — спортсмены из Кимр и Талдома. Все они вышли на лед в первых матчах первого круга.
Команды дивизиона состоят из любителей в возрасте от 20 до 65 лет. На первом этапе соревнований все участники сыграют два круга. Лучшие выйдут в плей-офф чемпионата, а финал состоится в апреле. Борьба на льду обещает быть бескомпромиссной.
В первом матче две дубненские команды «Радуга» и «Геолога» сыграли друг против друга. Обе серьезно претендуют на победу в Кубке.
Стало понятно сразу, что без боя хоккеисты не сдадутся. Инициатива переходила от одной команды к другой. Вратари всю игру провели в напряжении, жаркие схватки у ворот не прекращались. В итоге первыми распечатали ворота спортсмены из «Геолога». Они же стали победителями игры.
«Первая игра была волнительной, особенно против такого соперника. Мы попытались собраться, схематично сыграть, небольшой сумбур был, но всем спасибо за игру», — подвел итог матча капитан «Геолога» Алексей Белов.