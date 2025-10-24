Две картины художника Алексея Саврасова отреставрировали в Химках

Произведения «Зимний вечер» и «Липы у реки» из галереи имени Сергея Николаевича Горшина готовят к межмузейному показу. Реставрационные работы позволят впервые экспонировать одно из полотен без защитного стекла.

Обе картины Саврасова, хранящиеся в учреждении, менее известны, чем хрестоматийные «Грачи», но являются подлинными произведениями мастера. Особенностью предстоящей выставки станет демонстрация полотна «Липы у реки» без стеклянного покрытия, что позволит зрителям в полной мере оценить тонкость цветовых переходов и световоздушной среды, созданной художником.

«Перед передачей картин в другие города обязательно проводят реставрационный совет. Каждое полотно тщательно осматривают. В зависимости от его состояния принимают решение о возможности выдачи или о проведении консервационно-реставрационных работ», — пояснила директор картинной галереи имени Горшина Марина Самбур.

В связи с тем, что возраст полотна превышает 160 лет, а также из-за многочисленных владельцев, на нем образовались незначительные повреждения. Реставратор масляной живописи Алексей Кленчев, работающий непосредственно в галерее, приступил к их устранению.

Специалист глубоко погружается в историю каждого произведения. Мастер проводит тщательное исследование, изучая технологию создания, манеру исполнения, авторский стиль и использованные материалы, чтобы его вмешательство было минимально заметным. В обязанности реставратора также входит контроль сохранности полотна и разработка индивидуального метода упаковки для безопасной транспортировки.

Основу галереи составило собрание ученого Сергея Горшина, который, занимаясь лесозащитой, всю жизнь коллекционировал живопись. Несмотря на то, что 60 работ он передал в дар Третьяковской галерее, большая часть его собрания — 203 картины — была размещена в Химках. В августе 2024 года в учреждении обновили постоянную экспозицию: модернизировали систему развески, выставили произведения из запасников и унифицировали цвет стен, выбрав единый белый оттенок, что визуально обновило восприятие полотен.

Напомним, что картинная галерея имени Горшина расположена в Химках по адресу: улица Московская, дом № 15. График работы: с понедельника по среду — с 10:00 до 18:00, в четверг — с 10:00 до 20:00, в пятницу — с 10:00 до 17:00. Суббота и воскресенье — выходные дни.