Две канализационные насосные станции реконструируют в Котельниках в декабре
Глава городского округа Котельники Михаил Соболев проверил, как ведется реконструкция канализационных насосных станций в микрорайоне Новые Котельники. На месте он пообщался с представителем застройщика ЖК «Новые Котельники», а также с главным инженером компании ООО «СтройСнаб», ведущей работы.
На основной КНС уже завершены работы по возведению павильона: смонтированы стены из сэндвич-панелей, установлены ограждение и ворота, а также система видеонаблюдения. Внутри павильона оборудовано отдельное помещение для технического персонала. Сейчас продолжаются электромонтажные работы и монтаж инженерных систем.
Работы на второй КНС продвигаются в соответствии с графиком: выполнено устройство бетонной плиты основания, установлен металлический каркас, ведется строительство крытого павильона. В ближайшее время объекты будут подключены к постоянной схеме электроснабжения.
Работы планируется завершить к середине декабря.
Обе станции являются важной частью инфраструктуры микрорайона и обеспечат надежную работу канализационной системы.