Две канализационные насосные станции реконструируют в Котельниках в декабре

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев проверил, как ведется реконструкция канализационных насосных станций в микрорайоне Новые Котельники. На месте он пообщался с представителем застройщика ЖК «Новые Котельники», а также с главным инженером компании ООО «СтройСнаб», ведущей работы.

На основной КНС уже завершены работы по возведению павильона: смонтированы стены из сэндвич-панелей, установлены ограждение и ворота, а также система видеонаблюдения. Внутри павильона оборудовано отдельное помещение для технического персонала. Сейчас продолжаются электромонтажные работы и монтаж инженерных систем.

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

Работы на второй КНС продвигаются в соответствии с графиком: выполнено устройство бетонной плиты основания, установлен металлический каркас, ведется строительство крытого павильона. В ближайшее время объекты будут подключены к постоянной схеме электроснабжения.

Работы планируется завершить к середине декабря.

Обе станции являются важной частью инфраструктуры микрорайона и обеспечат надежную работу канализационной системы.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте