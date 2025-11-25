Две канализационные насосные станции реконструируют в Котельниках в декабре

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев проверил, как ведется реконструкция канализационных насосных станций в микрорайоне Новые Котельники. На месте он пообщался с представителем застройщика ЖК «Новые Котельники», а также с главным инженером компании ООО «СтройСнаб», ведущей работы.

На основной КНС уже завершены работы по возведению павильона: смонтированы стены из сэндвич-панелей, установлены ограждение и ворота, а также система видеонаблюдения. Внутри павильона оборудовано отдельное помещение для технического персонала. Сейчас продолжаются электромонтажные работы и монтаж инженерных систем.