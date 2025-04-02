Две инвестиционные школы откроют в Одинцове к 1 сентября

В жилых кварталах «Одинград» и «Рублевский квартал» в Одинцове появятся два новых образовательных учреждения. Оба учебных заведения рассчитаны на 1100 школьников.

Строители закончили монолитные работы и остекление объекта в «Одинграде». Сейчас ведутся внутренние отделочные работы и прокладка инженерных коммуникаций.

Планируется оборудование учебных и игровых помещений, кабинета музыки, актового и двух спортивных залов, а также кабинетов с лаборантскими и мастерских трудового обучения.

В селе Лайково строительство школы достигло 65% готовности. Подрядчик начал внутреннюю отделку здания. Помимо этого, на территории «Рублевского квартала» планируется возведение еще двух школ на 2750 мест и четырех детских садов на 1400 воспитанников.

Напомним, в сентябре в Подмосковье откроется еще девять новых школ, в том числе в Домодедове, Балашихе, Мытищах, Пушкино, Истре, Красногорске и Лыткарине.