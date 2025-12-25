Две игровые зоны для детей открыли поликлинике в Лосино-Петровском округе

Новые «Добрые комнаты» появились на базе недавно открывшейся в округе Свердловской поликлиники. Главная задача благотворительного проекта — сделать процесс пребывания детей в медучреждениях максимально комфортным и способствующим скорейшему выздоровлению.

Дети теперь имеют возможность играть в уютной обстановке, пока ждут своей очереди к врачу. В игровой комнате есть удобные диваны и пуфы, а стены украшены яркими рисунками. Ребята смогут посмотреть телевизор, а также поиграть в развивающие игры.

«Добрая комната» — приоритет для регионального отделения партии «Единая Россия». Пилотный проект показал, что такие комнаты востребованы. Партийцы распространили опыт на все детские медучреждения в городах Подмосковья. Главная — сделать так, чтоб дети чувствовали себя счастливыми в любой ситуации.

В открытии комнаты в Свердловской поликлинике участвовал глава округа Сергей Джеглав, депутат Государственной думы Александр Толмачев, депутаты окружного совета, активисты молодежного центра, сотрудники медучреждения и жители.