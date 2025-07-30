Две голубые ели посадили у входа в парк «Пехорка» в Балашихе

У центрального входа в парк «Пехорка» в Балашихе произошла небольшая, но значимая перемена. На месте аварийных сосен, которые пришлось спилить после дендрологического обследования, появились две молодые голубые ели.

Жители округа долго переживали за состояние хвойных деревьев у площади Ледового дворца «Арена Балашиха». Их беспокойство не осталось незамеченным: администрация округа приняла решение провести тщательное обследование. Специалисты управления экологии и дендрологи подтвердили опасения горожан: при неблагоприятных погодных условиях деревья действительно могли упасть, что угрожало безопасному передвижению людей.

С учетом этих выводов приняли необходимую меру — вырубку опасных деревьев. Однако вместо того, чтобы оставить участок пустым, администрация округа решила продолжить традицию озеленения: в кратчайшие сроки специалисты высадили новые голубые ели. Эти молодые деревья не только украсили территорию у главного входа в парк, но и стали символом надежды на будущее.