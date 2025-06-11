Две экспозиции открылись в Ленино-Снегиревском музее после ремонта в Истре

После ремонта в музее в Снегирях снова можно увидеть залы, посвященные пограничникам и боевым действиям в Афганистане. Кроме этого, экспозиции частично обновили.

Всем жителям округа известен Ленино-Снегиревский музей — это уникальное место. На его территории находится памятник регулировщице, большая коллекция военной техники под открытым небом, а также выставка, посвященная Великой Отечественной войне.

В обновленных залах можно увидеть: старые вырезки из газет, фотографии и вещи участников патриотического объединения пограничников «Рубеж», историю сражений в Афганистане, документы и предметы быта. Новым элементом экспозиции стали картины художника Алексея Еремина.

Особенность музея в том, что почти все материалы для выставок передают сами бойцы или их семьи. Так, даже Борис Громов подарил свою форму, а новая экспозиция участникам СВО расширяется постоянно.