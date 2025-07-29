Две экологические акции прошли в Солнечногорске

В поселке Андреевка городского округа Солнечногорск прошли акции под названиями «Чистый лес» и «Чистый берег». Участия в мероприятиях приняли местные жители, волонтеры, представители администрации и лесничества, а также депутаты от «Единой России».

В результате совместных усилий было очищено около восьми кубометров территории, включая прибрежную зону местного пруда и лесные массивы. В лесу установили скамейки, которые были изготовлены из сухостойных деревьев, найденных на территории государственного лесного фонда. Для всех участников была организована полевая кухня с горячей кашей, а также проведены развлекательные мероприятия.

«Мы активно работаем над тем, чтобы наш округ становился чище и зеленее. Проведение таких акций способствует формированию экологической культуры у жителей всех возрастов. Мы хотим, чтобы люди выходили и поддерживали чистоту, понимая, как это важно для будущего», — рассказал заместитель главы городского округа Леонид Степанов.

Экологические акции проводятся в Солнечногорске на регулярной основе.