Две экологические акции пройдут в Истре в сентябре

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье продолжается приобщение воспитанников образовательных учреждений к раздельному сбору отходов. В этих целях в Истре в сентябре пройдут две экологические акции.

Так, 12 сентября в детском саду «Снегирек» в поселке Снегири дети и их родители смогут сдать ненужные вещи и вторсырье для переработки. Подобное мероприятие запланировано на 20 сентября в православной школе «Рождество» в селе Рождествено.

В рамках экоакций для участников запланированы мастер-классы по сортировке вторсырья, беседы о правилах сбора отходов дома, а также познавательные рассказы о вреде мусора для экологии и обсуждение работы экопунктов в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сладкая поддержка Подмосковья. Дети из Курской области побывали на фабрике мороженого

Пророчества «мальчика-Ванги». Что известно о провидце Саше Сулине

Majdi Fathi

Тихий ботаник или серый кардинал? Что известно о брате Павла Дурова — Николае

Макрон — тот же Зеленский, на котором просто лучше сидит костюм

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Семья 16-миллионного гостя выставки «Россия» рассказала о поездке в Самарскую область

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте