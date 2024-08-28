Две экологические акции пройдут в Истре в сентябре

В Подмосковье продолжается приобщение воспитанников образовательных учреждений к раздельному сбору отходов. В этих целях в Истре в сентябре пройдут две экологические акции.

Так, 12 сентября в детском саду «Снегирек» в поселке Снегири дети и их родители смогут сдать ненужные вещи и вторсырье для переработки. Подобное мероприятие запланировано на 20 сентября в православной школе «Рождество» в селе Рождествено.

В рамках экоакций для участников запланированы мастер-классы по сортировке вторсырья, беседы о правилах сбора отходов дома, а также познавательные рассказы о вреде мусора для экологии и обсуждение работы экопунктов в Подмосковье.

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