Две двойни за сутки появились на свет в Щелковском перинатальном центре

Первую пару новорожденных составили два мальчика. А вторая оказалась королевской двойней — так называют редкие в медицине случаи, когда рождаются близнецы разного пола.

Двух мальчиков назвали именем Марк, третьего — Семеном, а девочка получила имя Кира. Всего в этот день в стенах Щелковского перинатального центра появилось на свет 20 новорожденных.

Напомним, что серия бесплатных курсов для будущих родителей проходит на базе Щелковского перинатального центра. На тренингах будущих мам обучают техникам дыхания во время родов, грудному вскармливанию, рассказывают о способах борьбы с тревогой и других актуальных темах. Расписание занятий опубликовано в телеграм-канале перинатального центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что в регионе родителям новорожденных детей предоставляют единовременную выплату или большой подарочный набор. В наборе есть все необходимое на первое время для мамы и малыша: игрушки, одежда, постельное белье, наборы для купания, косметика, средства гигиены, а также электронный термометр, подогреватель для детского питания и многое другое. Если в семье двойня или тройня — подарки выдадут на каждого новорожденного.