Две дороги реконструируют в поселках под Солнечногорском

Дорожное движение оптимизируют на автодорогах общего пользования в Солнечногорске. В поселке Андреевка реконструируют пересечение двух улиц, а в деревне Голубое планируют построить альтернативный выезд.

В поселке Андреевка реконструируют пересечение улиц Жилинской и Староандреевской. Участок перестроят, частично выпрямят, обустроят пешеходные зоны. Подрядчика для разработки проекта уже выбрали по итогам конкурса. Эти меры помогут упорядочить транспортные потоки в деревне Голубое и Андреевке, обеспечив безопасный и комфортный проезд в сторону Пятницкого шоссе и Зеленограда. Завершение работ запланировано на второй квартал 2026 года.

Для разгрузки транспортного потока в деревне Голубое планируется строительство альтернативного выезда. Продление Георгиевского шоссе уже включено в схему территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, а разработка проектно-изыскательных работ запланирована на 2025 год.

«Целый комплекс проектно-изыскательных, строительно-монтажных, ремонтных работ мы проводим для упорядочения и улучшения условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышения пропускной способности дорог и эффективности их использования. В конечном счете это позволит не только обеспечить безопасность дорожного движения для жителей, но и снизить воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Антонина Ларина.

В 2023 году в деревне Голубое и поселке Андреевка была проведена оптимизация движения на двух перекрестках. На пересечении Пятницкого и Георгиевского шоссе добавили дополнительную полосу для основного потока и удлинили левоповоротный карман. Также на перекрестке улицы Жилинской и Пятницкого шоссе появилась новая полоса, а разметка к мосту изменена для улучшения разделения транспортных потоков. Кроме того, на улице Родниковой были обустроены отстойно-разворотные площадки для общественного транспорта и установлен автобусный павильон.

В 2024 году, после открытия самой большой школы в Солнечногорске в деревне Голубое, на участке дороги по улице Парковый бульвар было введено одностороннее движение для повышения безопасности детей. Также были отремонтированы три участка автомобильных дорог вдоль Тверецкого проезда и улицы Трехсвятской общей протяженностью 730 метров.

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