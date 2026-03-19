Две дороги отремонтируют в Жуковском

Транспортная инфраструктура Жуковского готовится к масштабному обновлению. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в течение 2026 года в наукограде приведут в нормативное состояние два дорожных объекта — регионального и муниципального уровней.

Самым объемным этапом станет ремонт на улице Туполева. Эта магистраль имеет статус дороги регионального значения и является одной из ключевых транспортных артерий города. Строители обновят покрытие на отрезке протяженностью 3,5 километра. Капитальный ремонт такого масштаба позволит повысить комфорт и безопасность движения на въезде в город и в его центральной части. Второй объект — улица Энергетическая, имеющая муниципальный статус. Здесь работы носят локальный характер: текущий ремонт затронет участок длиной около 100 метров.

«Несмотря на небольшую протяженность, обновление покрытия в этой зоне важно для устранения локальных дефектов и обеспечения беспрепятственного проезда к промышленным и коммунальным объектам. Дорожные службы планируют выйти на объекты уже весной, как только установится стабильная плюсовая температура, необходимая для качественной укладки асфальтобетона», — отметили специалисты.

Полный цикл работ, включая нанесение разметки и обустройство обочин, планируется завершить до конца осени.