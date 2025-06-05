Две дополнительные парковки обустроят в Дубне

Новые места для стоянки автомобилей появятся в популярных у жителей и гостей наукограда местах. Строительство дополнительных парковок начнется у музея истории крылатых ракет и на Комсомольской набережной.

Единственная парковка на Комсомольской набережной, где оживленно в любой день недели, никогда не пустует. В летние дни найти место для автомобиля проблематично. На набережной останавливаются как жители Дубны, так и экскурсионные автобусы с туристами.

Глава Дубны Максим Тихомиров рассказал, что на Комсомольской набережной появится 130 квадратных метров дополнительной парковочной территории. Специалисты уложат асфальт уже в ближайшие дни. На парковке смогут разместиться 26 автомобилей.

Вторая дополнительная парковка будет обустроена у музея истории крылатых ракет в Левобережье. Работы там начнутся на следующей неделе.