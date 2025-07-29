Две детские площадки открыли в микрорайоне Бахчиванджи в Щелкове

На месте старых объектов теперь появилось яркое интересное пространство для игр и веселья. Местные жители считают, что новые площадки станут основным местом притяжением не только для малышей, но и ребят постарше.

Новые детские игровые зоны выполнены в космическом стиле и рассчитаны на детей разных возрастов. Играть в космонавтов ребята смогут на комплексе «Космопорт», представляющем из себя конструкцию из двух башен. Здесь можно заглянуть в иллюминаторы, подняться по веревочным лестницам, а спуститься по лабиринту тоннелей. На площадке можно покачаться в «гнезде», полазить по паутине, покататься на каруселях. Для малышей сделали песочницу.

«Очень рада, что появляются новые площадки. Они все разные, все хорошие. Я очень благодарна, что детям есть где играть», — отметила жительница микрорайона Ксения Крупницкая.

В день открытия игровых комплексов там собралось большое количество детей с родителями, их лица сияли искренними улыбками, малыши с азартом играли на новых площадках, осваивая то одну, то другую карусель или горку.