Две детские площадки открыли в микрорайоне Бахчиванджи в Щелкове
На месте старых объектов теперь появилось яркое интересное пространство для игр и веселья. Местные жители считают, что новые площадки станут основным местом притяжением не только для малышей, но и ребят постарше.
Новые детские игровые зоны выполнены в космическом стиле и рассчитаны на детей разных возрастов. Играть в космонавтов ребята смогут на комплексе «Космопорт», представляющем из себя конструкцию из двух башен. Здесь можно заглянуть в иллюминаторы, подняться по веревочным лестницам, а спуститься по лабиринту тоннелей. На площадке можно покачаться в «гнезде», полазить по паутине, покататься на каруселях. Для малышей сделали песочницу.
«Очень рада, что появляются новые площадки. Они все разные, все хорошие. Я очень благодарна, что детям есть где играть», — отметила жительница микрорайона Ксения Крупницкая.
В день открытия игровых комплексов там собралось большое количество детей с родителями, их лица сияли искренними улыбками, малыши с азартом играли на новых площадках, осваивая то одну, то другую карусель или горку.
Чтобы детский отдых был не только полезным, но и безопасным, на объектах установили декоративное ограждение и ударопоглощающее покрытие. Помимо каруселей, качелей, горок, игровые комплексы включают и городок для занятий спортом.
«Благодаря нашему главе Андрею Булгакову и губернатору Московской области Андрею Воробьеву, его программе, которая существует уже 12 лет, такие необыкновенные красивые площадки появляются в наших дворах», — подчеркнула депутат окружного совета Марина Лютикова.
Новые игровые комплексы выдержали свой первый стресс-тест на «отлично»: конструкции показали свою прочность на практике, когда весь двор вышел поиграть. В честь открытия площадок для ребят подготовили танцевально-развлекательную программу, игровые мастер-классы и угостили всех мороженым.